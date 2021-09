На Приморье обрушатся дожди 27 сентября

В крае сегодня облачно Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском крае в понедельник, 27 сентября, пониженное давление атмосферы. Местами по краю пройдет дождь, ветер останется умеренным. В северных районах осадки обильнее. Температура разнится в зависимости от территории, от +15 до + 25° С.

Во Владивостоке без осадков, ветер южный умеренный, вечером и ночью – сильный. 18 ... +20° С.

В Уссурийске облачно и без осадков, утром слабый ветер, днем и вечером умеренный южный ветер. Температура воздуха +20 ... +23 ° C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура +19 ... + 21° C.

Температура воды в Амурском заливе + 19 ° C, в заливе Посьета + 20 ° C, в бухте Находка + 17 ° C.

