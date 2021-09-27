Мусульмане Уссурийска 10 лет не могут зарегистрировать уже построенную мечеть

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В Уссурийске в Приморском крае 10 лет назад возвели мечеть – при этом, она все еще не зарегистрирована в своем статусе официально. Айдар Гарифуллин служит имамом-хатибом мечети, он обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой провести празднование 1100-летия принятия ислама татарами во всех регионах России.

В 2015 уссурийские мусульмане уже обращались к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в регистрации. Дело в том, что земля была выданной ныне ликвидированной организации – проблемы бюрократии не решены до сих пор.

По информации ИА Islam News, в выступлении Гарифуллин негативно отозвался на отсутствие мечети во Владивостоке. В регионе, по словам имама, все еще предвзятое отношение к мусульманам.

Имам отметил, что надеется на положительный исход дела. Гарифуллин – также заместитель муфтия Дальнего Востока, поэтому он подчеркнул роль татар в развитии ислама в регионе и по всей России. Он обратился к президенту Татарстана Руслану Минниханову, попросив отпраздновать 1100-летие принятия ислама татарскими общинами в Приморье.

- Несмотря на то, что татары являются коренным народом Дальнего Востока и живут здесь многие годы, к сожалению, здесь до сих пор распространены негативные представления о мусульманах. Не учитывая объективные показатели, мы получаем заведомо отрицательное, предвзятое отношение к мусульманам, - сообщил имам.

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