Спасатели Приморья ищут трех пропавших в районе горы Фалаза

К поискам уже приступили восемь спасателей Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели Приморского края приступили к поискам трех пропавших туристок: женщины планировали поход в Шкотовском районе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России, в ведомство поступило сообщение, что туристки 25 сентября отправились в турпоход и пропали в окрестностях горы Фалаза.

Служба направила восемь специалистов на поиски.

Фалаза находится у Ливадийского хребта (Сихотэ-Алинь), высотой достигает почти 1,3 километра.

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