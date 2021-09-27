Жители Приморья могут выбрать управляющую компанию онлайн

Котикам тоже интересно, как проходят общедомовые собрания Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Приморья предлагают использовать онлайн-платформу для организации общедомовых собраний. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – информационный портал, который позволяет создать электронные голосования: приморцы с соседями могут выбрать «управляйку» или принять решение по другим вопросам.

Как уточнили в пресс-службе правительства Приморья, собственники квартир владеют также общедомовым имуществом и даже участком около дома, распоряжаясь им совместно с соседями. Собрания можно проводить очно и очно-заочно – однако собрать жителей в одном месте порой сложно.

- Заочная форма – это, по сути, не собрание, а голосование. А заочное собрание через информационную систему ГИС ЖКХ — это онлайн-голосование, которое позволит сократить сроки проведения собрания, увеличит вероятность достижения кворума, делает процесс голосования удобным и доступным для жителей, - пояснили в пресс-службе. Чтобы воспользоваться платформой, можно зайти на сайт https://dom.gosuslugi.ru или скачать приложение ГИС ЖКХ на смартфон.

В приложении выбирается администратор собрания – «управляйка» либо инициативные жители, для это нужно подать заявку. После рассмотрения жителю присвоят функции администратора.

Администратор должен разместить информацию о проведении и времени заочного голосования в системе не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала проведения такого собрания. В указанный срок администратор общего собрания направляет сообщение о его проведении каждому собственнику помещения посредством системы. Продолжительность голосования может составлять до 60 дней.

Голосование по вопросам повестки возможно провести в двух вариантах:

- голосование с помощью системы;

- передача администратору письменного решения до даты и времени, указанных в сообщении о проведении собрания. Такие решения администратор затем заносит в систему.

Голосование после старта проводится без перерывов. Собрание после завершения автоматически формирует протокол – все электронные образы решений потом хранятся в системе после передачи данных администратором.

Проект реализован в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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