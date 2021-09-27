Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток27 сентября 2021 9:12

Жители Приморья могут выбрать управляющую компанию онлайн

Приложения ГИС ЖКХ для жителей края стало еще удобнее
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Котикам тоже интересно, как проходят общедомовые собрания

Котикам тоже интересно, как проходят общедомовые собрания

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Приморья предлагают использовать онлайн-платформу для организации общедомовых собраний. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – информационный портал, который позволяет создать электронные голосования: приморцы с соседями могут выбрать «управляйку» или принять решение по другим вопросам.

Как уточнили в пресс-службе правительства Приморья, собственники квартир владеют также общедомовым имуществом и даже участком около дома, распоряжаясь им совместно с соседями. Собрания можно проводить очно и очно-заочно – однако собрать жителей в одном месте порой сложно.

- Заочная форма это, по сути, не собрание, а голосование. А заочное собрание через информационную систему ГИС ЖКХ — это онлайн-голосование, которое позволит сократить сроки проведения собрания, увеличит вероятность достижения кворума, делает процесс голосования удобным и доступным для жителей, - пояснили в пресс-службе. Чтобы воспользоваться платформой, можно зайти на сайт https://dom.gosuslugi.ru или скачать приложение ГИС ЖКХ на смартфон.

В приложении выбирается администратор собрания – «управляйка» либо инициативные жители, для это нужно подать заявку. После рассмотрения жителю присвоят функции администратора.

Администратор должен разместить информацию о проведении и времени заочного голосования в системе не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала проведения такого собрания. В указанный срок администратор общего собрания направляет сообщение о его проведении каждому собственнику помещения посредством системы. Продолжительность голосования может составлять до 60 дней.

Голосование по вопросам повестки возможно провести в двух вариантах:

- голосование с помощью системы;

- передача администратору письменного решения до даты и времени, указанных в сообщении о проведении собрания. Такие решения администратор затем заносит в систему.

Голосование после старта проводится без перерывов. Собрание после завершения автоматически формирует протокол – все электронные образы решений потом хранятся в системе после передачи данных администратором.

Проект реализован в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14