Реку Объяснения во Владивостоке обустроят ливневками и пешеходными мостами

Фото: пресс-служба администрации мэрии

Систему ливневой канализации на улице Спортивной во Владивостоке реконструируют, чтобы избежать подтоплений. Нынешние «ливневки» не справляются с увеличением объема воды в реке Объяснения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Параллельно специалисты мэрии предлагают решить еще одну проблему района: грунтовые придомовые дороги. Чтобы их заасфальтировать, жители домов №1,3,5 и 6 подали заявку на участие в программе «1000 дворов», однако перед этим необходимо обновить систему ливневой канализации.

- Мы понимаем, что эти работы должны быть взаимосвязаны. Поэтому в первую очередь необходимо провести реконструкцию ливневых сетей. Перед специалистами профильного управления уже стоит задача разработать соответствующий проект, – подчеркнул мэр Владивостока Константин Шестаков.

Глава города лично осмотрел придомовые территории района, после чего и было принято решение о реконструкции сети. В следующем году власти планируют обустроить тротуар возле домов №9 и 6. Для детей будет организована детская игровая и спортивная площадка, а пока убирают шины и рубят аварийные деревья.

Во время дождей такая же ситуация с подтоплением фиксируется и на улицах Борисенко и Фадеева: здесь также проведут реконструкцию ливневых сетей.

Кроме того, мэрия отремонтирует пешеходные мосты через реку Объяснения. А еще одна задача, уточнил глава города, - закрытие подземного перехода через улицу Борисенко. Аварийный объект опасен для горожан.

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