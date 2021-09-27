Минсельхоз Приморья расширит сотрудничество с семенным альянсом Германии

В День поля показали инновационные сорта семян Фото: Мария ЛЕНЦ

Высокоурожайные сорта поставят в Приморский край. В регионе посеют пивоваренный ячмень и картофель – об этом договорились министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц и представитель Германского семенного альянса Валерий Аронов на Дне поля в Уссурийске.

С фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции компания сотрудничает уже четыре года. Поставляются гибриды картофеля, рапса, ячменя.

- Компания зарегистрировала в России более 220 сортов и сейчас является одним из крупнейших поставщиков семян и гибридов на отечественный рынок. Мы расширим наше сотрудничество, альянс готов поставить приморским аграриям инновационные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, участвовать в научных исследованиях, селекции, - отметил Андрей Бронц.

В конгрессно-выставочном мероприятии День поля в Уссурийске участвовали более 270 сельхозпроизводителей, поэтому событие стало площадкой для сотрудничества и сделок.

Праздник открыл губернатор края, поздравив приморских тружеников. Мероприятия прошло в три дня: с 23 по 25 сентября. В разные дни проходили практические семинары, выставка сельскохозяйственной техники, а также развернулась ярмарка.

Мероприятие организовано в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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