Заключительные представления шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» во Владивостокском цирке

Фото: Королевский цирк заслуженного артиста России Гии Эраде

Во Владивостоке состоятся заключительные представления Королевского цирка заслуженного артиста России Гии Эраде. Каждый номер – целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Тематический спектакль продюсерского центра «Королевский цирк» с участием артистов Росгосцирка поражает зрителей своим представлением.

В цирковом спектакле «Песчаная Сказка» представлены едва ли не все цирковые жанры: воздушные гимнасты, акробаты на джамперах, жонглеры, жокеи, а также дрессированные собаки, лошади, верблюды и даже… гиппопотамы.

Фото: Королевский цирк заслуженного артиста России Гии Эраде

Такой уникальный гвоздь программы – единственные в мире! Они исполняют пируэты на расстоянии вытянутой руки от зрителя и удивляют всех своей легкостью и пластичностью.

Каждое представление шоу «Песчаная Сказка» сопровождается овациями зрителей и криками «браво!». Более того, приморский зритель привык выражать свое восхищение стоя, и именно это происходит в финале каждого циркового спектакля.

Фото: Королевский цирк заслуженного артиста России Гии Эраде

Гостей и жителей Приморья ждут во Владивостоксом цирке на заключительные представления шоу «Песчаная Сказка» до 17 октября.

Фото: Королевский цирк заслуженного артиста России Гии Эраде

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