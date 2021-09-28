В Приморье пересмотрят дело о коррупции полковника МВД, получившего приговор за халатность

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примкрайсуд отменил приговор бывшему начальнику лицензионно-разрешительной работы УМВД Приморья. 52-летний Вячеслав Простяков обвинялся в серийной коррупции, однако у дела истек срок давности: в 2019 году дело взяточника переквалифицировали в халатность. Виновный оплатил штраф в 100 тысяч рублей. С подачи прокурора краевой суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

В период с 2011 по 2013 год обвиняемый, по версии следствия, регулярно получал деньги от частных центров, где обучали обращаться с оружием. При помощи договоров с индивидуальными предприниматели деньги получались как финансовая помощь краевому УМВД – свыше 6,5 миллиона рублей. Большая часть наличными передана Простякову.

Уголовное дело возбудили в 2013, когда фигуранта отстранили от должности. Нашлось еще несколько нарушений: например, несанкционированная продажа оружия собственника. Огнестрел находился у Простякова во временном хранении. Тогда полковника обвинили в семи эпизодах коррупции в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), инкриминировали злоупотребление служебными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Лишь в 2019 году после длительного рассмотрения Советский районный суд переквалифицировал эпизоды взяточничества в «халатность» - и освободил от наказания ввиду истечения срока давности. Других доказательств найдено не было.

Государственные обвинители не согласились: прокуратура утверждала, что преступления совершены в разное время и с разными обстоятельствами и последствиями. Дело вернули в апелляционную инстанцию, а затем и в Приморский краевой суд, который и направил дело на пересмотр.

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