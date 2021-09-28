В Приморье завершают строительство мостов трассы Артем-Находка

Фото: правительство Приморья

В Приморском крае на «Находкинской трассе» завершают строительство мост – всего их в районе Фокино будет пять. Движение будет открыто в ближайшее время по мосту в районе 96-го километра. Почти готов мост на 99-ом.

- Ранее дорожники открыли движение транспорта по мостам на 86, 91 и 95-м километрах трассы, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

В Приморье ведут строительство еще шести мостов, часть из них сдадут до конца 2021 года.

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