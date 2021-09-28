Во Владивостоке приморцы заметили необычных колибри

Жители Владивостока заметили на улицах города необычную птичку колибри Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока заметили колибри на улицах города, пархающих у клумб с цветами. Но, когда они подошли поближе, то стало ясно, что это вовсе не экзотическая птичка, а всего лишь бабочка. Таких двойников колибри зовут бражниками. Люди, которые сталкиваются с ними впервые, часто не могут понять, кто же перед ними.

Настоящим же колибри не подходит суровый климат Владивостока, поэтому возможность встретить их в городе у моря равна нулю. Зато у Приморского края есть свои мини-копии заморских птиц,не менее красивые. Ведь у бражников тот же хоботок, маленькие крылышки и любовь к цветам.

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