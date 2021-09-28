Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток28 сентября 2021 7:57

Во Владивостоке приморцы заметили необычных колибри

Бабочки настолько похожи на птицу, что люди не сразу понимают, кто перед ними
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Владивостока заметили на улицах города необычную птичку колибри

Жители Владивостока заметили на улицах города необычную птичку колибри

Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока заметили колибри на улицах города, пархающих у клумб с цветами. Но, когда они подошли поближе, то стало ясно, что это вовсе не экзотическая птичка, а всего лишь бабочка. Таких двойников колибри зовут бражниками. Люди, которые сталкиваются с ними впервые, часто не могут понять, кто же перед ними.

Владивостокская колибри попала в объектив
Источник: instagram.com/vdk_news

Настоящим же колибри не подходит суровый климат Владивостока, поэтому возможность встретить их в городе у моря равна нулю. Зато у Приморского края есть свои мини-копии заморских птиц,не менее красивые. Ведь у бражников тот же хоботок, маленькие крылышки и любовь к цветам.

Люди часто путают бабочку бражника с птичкой колибри
Видео: Татьяна Меель

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03