В центр помощи животным «Тигр» прибыл очаровательный канюк с травмой крыла

Фото: siberiantiger_center

В приморский центр реабилитации диких животных «Тигр» неравнодушные принесли раненую птицу – обыкновенного канюка (также зовется сарычем). Нашли хищника у села Славянки. Пока что она не может летать, но центр надеется, что поможет ей обрести свободу.

- Обыкновенный канюк или сарыч - еще один наш подопечныи . Птица поступила к нам с травмои крыла, - написали сотрудники центра.

Канюк – маленький ястреб, средней величины. Гнездится птица в лесном массиве, а вот охотиться может как в лесу, так и на открытых территориях.

Фото: siberiantiger_center

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