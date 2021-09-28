Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток28 сентября 2021 7:54

В центр помощи животным «Тигр» прибыл очаровательный канюк с травмой крыла

Беднягу подобрали жители села Славянки
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: siberiantiger_center

Фото: siberiantiger_center

В приморский центр реабилитации диких животных «Тигр» неравнодушные принесли раненую птицу – обыкновенного канюка (также зовется сарычем). Нашли хищника у села Славянки. Пока что она не может летать, но центр надеется, что поможет ей обрести свободу.

- Обыкновенный канюк или сарыч - еще один наш подопечныи . Птица поступила к нам с травмои крыла, - написали сотрудники центра.

Канюк – маленький ястреб, средней величины. Гнездится птица в лесном массиве, а вот охотиться может как в лесу, так и на открытых территориях.

Фото: siberiantiger_center

Фото: siberiantiger_center

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03