В селах Приморья возведут восемь ФАПов для осмотра, вакцинации и покупки лекарств

Фото: пресс-служба правительства Приморья

В селах Приморья завершили строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Партизан, селах Корфовке, Изюбрином, Варпаховке, Ленино, Верхней Бреевке, Заветном, Нагорном. Сейчас пункты благоустраивают и довозят медоборудование, откроются ФАПы весной 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, создание новых пунктов началось еще в 2012 году. Доврачебный этап осмотра жители могут получить в здании на 127 квадратных метров. В ФАПах есть фельдшер или терапевт, гинекологический и процедурный кабинеты. В них можно пройти осмотр, вакцинироваться, а с 2021 года в пунктах можно купить медикаменты.

К каждому ФАПу нужно прикрепить санитарный транспорт – в пресс-службе отметили, что с начала года в край доставили 71 новый автомобиль для этих нужд.

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