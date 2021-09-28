Неприятный конфуз с учеником артемовской школы стал громкой темой в соцсетях

В администрации учреждения рассказали, как все было Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 28 сентября, соцсети взорвались громким сообщением о пятикласснике школы №19 города Артема, которого якобы не выпускали в туалет во время урока, в результате чего ребенок не сдержался прямо в кабинете. Как удалось выяснить «КП – Владивосток», гневное сообщение оставила мать одного из других учеников, причем заявив, что учителя не выпускают детей во время занятий по поручению директора.

В администрации школы №19 рассказали, что это не так, осветив ситуацию с другого угла:

– Ребенок поднял руку, попросился выйти. Но при этом он хотел выйти с портфелем. Учитель спросил: «Куда ты с портфелем?», стал останавливать. Как это – с урока с портфелем выйти? И все, видимо, у ребенка уже «это» случилось, и он хотел уйти, но объяснить постеснялся, - рассказал педагог школы, отметив, что сразу же был вызван родитель, от которого не поступило претензий к учителю или администрации.

Также в школе №19 добавили, что детям никогда не запрещали выходить во время уроков в туалет, и директор за свои 30 лет практики никогда таких «поручений» не давал. Более того, корреспондента «Комсомолки» заверили, что за детьми с особенностями в этом плане в школе ведется особый контроль.

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