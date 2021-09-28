Владивостокцы заработали на морепродуктах из гаража почти два миллиона

О дальнейшей судьбе контрафакта не сообщается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке у двух жителей изъяли больше полтонны морепродуктов – их сумма превысила 1,7 миллиона рублей. Маркировка у деликатесов отсутствует, как и договоры о законном приобретении. Жителям Чуркина предстоит ответить перед судом.

По информации прокуратуры Приморского края, на улице Интернациональной жители (ранее судимые) организовали склад морских деликатесов, а продажу наладили через каналы сбыта в Интернете.

С помощью объявлений граждане торговали четыре месяца, пока информация не поступила в органы. УМВД России по Приморью изъяло больше 500 кг морских продуктов из гаража.

Ответственность жителям грозит по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершённые в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

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