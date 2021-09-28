В Приморье собственнику пытались продать федеральную землю нацпарка «Бикин»

Земли вернутся нацпарку Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Пожарского района сообщила о казусном случае. Администрация Пожарского района пыталась продать федеральные земли национального парка «Бикин» в собственность частному лицу. Орган провел проверку соблюдения земельного законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Установлено, что договор заключен с нарушением законов – действующий ФЗ не предусматривает изъятие земель национальных парков из федеральной собственности. Прокурор обратился в суд, где сделку признали недействительной.

Прокурор проконтролирует исполнение судебного акта после его вступления в силу – собственник обязан вернуть участок в целости и сохранности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03