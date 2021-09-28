Робот-парковка скоро появится во Владивостоке

Здание почти готово, идет настройка систем Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке завершается строительство первой муниципальной автоматизированной многоуровневой парковки. Девятиэтажное здание расположено по адресу Верхнепортовая, 6, уже готов остекленный фасад, пожарная система, электронное управление, камеры видеонаблюдения, а также подключены инженерные системы. Пока что настраивают оборудование для приема и выдачи автомобилей, а в приложении RuParking теперь можно найти Владивосток, но пока только в тестовом режиме.

Многоуровневая парковка рассчитана на 96 автомобилей. В скором времени запустят лифты, на которых машины будут доставлять на нужный этаж. В стадии подготовки также находятся роботы, чья задача – бережно разместить автомобиль. Калибровка всех систем обеспечит стыковку элементов друг с другом до сантиметра.

Полностью автоматизированное сооружение обеспечит парковку без участия водителя. Как это будет осуществляться? Легко. Автолюбители будут подъезжать в зону приема, откуда машину заберет роботизированная система. Оплачивать парковку можно будет с помощью приложения, по SMS, либо безналичными по терминалу. Время выдачи машины должно занимать от двух до трех минут.

Руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков рассказал, что оборудование для постройки парковки доставлялось из разных стран, в строительстве собраны, как зарубежные, так и российские конструкция и электроника. Одной из основных задач было не только, чтобы в центре города появился утилитарный объект, а здание, которое украсит город. Прозрачный остекленный фасад оснащен динамической архитектурной подсветкой, которая может работать в 20-ти режимах – как в ярких праздничных, так и в более спокойных, будничных.

В скором времени запустят лифты Фото: Администрация Владивостока

Кроме того, проект дополнен зарядными станциями для электромобилей, они появятся на парковке до конца года. Узнать о свободных местах можно будет через мобильное приложение. Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории, на днях положат асфальт, как на полосе въезда, так и выезда, посадят деревья и кустарники.

Уже завершено строительство подпорной стены на улице Нижнепортовой, подрядчик демонтирует бетонные блоки. Правда, на их месте сразу же паркуются водители и сужают проезжую часть. Это еще раз доказывает, что парковка в центре Владивостока просто необходима.

Сейчас ведут расчет какой будет плата за парковку. Тарифные планы могут быть разные: почасовая или посуточная оплата и т.д. Изучается опыт Москвы, Воронежа и Новосибирска и других городов. Планируется, что парковка будет введена в эксплуатацию в конце октября – начале ноября.

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