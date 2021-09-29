В Приморье школьница найдена мертвой – источник

В происшествии разбираются правоохранители Фото: Александр ГЛУЗ

Девушка подросткового возраста найдена мертвой у нее дома в селе Новолитовск Партизанского района Приморья. Как информировал «КП – Владивосток» собственный источник, трагедия произошла на текущей неделе.

Погибшая ходила в 9 класс Новолитовской школы. Что произошло, неизвестно. По словам источника, семья девушки благополучная.

Также известно, что на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.

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