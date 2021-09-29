Дороги на острове Русском станут комфортнее

На островной территории заасфальтируют больше километра дорог. Фото: Анастасия Котлярова Фото: Администрация Владивостока

Остров Русский во Владивостоке вскоре преобразится. Уже в этом году от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи взамен грунтовых дорог появится новое, прочное покрытие. Специалистам предстоит благоустроить 1200 метров пути. Но главное участок не просто заасфальтируют, а оборудуют кюветами, системой водоотвода и укрепят.

После масштабного ремонта дороги рабочие нанесут разметку, установят знаки и смонтируют леерное ограждение на опасных участках. Благоустройство острова стало возможным благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко. Городу на эти цели выделили дополнительное финансирование.

– Глава Владивостока Константин Шестаков поручил оперативно подготовить всю документацию и провести уже в этом году работы на первом участке, от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. По итогам открытого электронного аукциона был определен подрядчик, которые и приступил к работам, – поделился заместитель мэра – руководитель управления дорог и благоустройства администрации города Николай Зайцев.

Проект по асфальтированию грунтовых дорог на Русском рассчитан на несколько лет. Удобные и комфортные для проезда пути со временем появятся на протяжении всего острова. После первого этапа работ планируется подготовить проектно-сметную документацию для следующей территории. Вторым на очереди станет проезд к поселку Экипажному. После него благоустроят пути к Рынде и Подножью.

Стоит напомнить, что в этом году рабочие также отремонтировали дорогу вблизи океанариума, здесь же оборудовали большую бесплатную парковку, рассчитанную на 250 авто. Помимо этого, дорожники починили проезд рядом с поворотом на Поспелово.

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