Всплеск четвертой волны коронавируса ожидается уже через две недели в Приморье

Пока что неизвестно с какой силой придет вирус на этот раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неутешительные прогнозы четвертой волны коронавирусной инфекции настигли Дальний Восток. Вирус уже вступил в новую силу в западных регионах России. До Приморья он пока что не добрался из-за теплой температуры этой осенью. Но на сегодняшний день, как сообщает Евгения Шутка – начальник отдела организации медицинской помощи взрослого населения, волну коронавирусной инфекции стоит ожидать уже через две недели.

- Сейчас у нас развернут дополнительный коечный фонд, около 560-ти коек у нас в резерве, подготовлен запас препаратов. Мы готовимся к четвертой волне, но насколько она будет выражена, зависит только от нас. Я говорю о мерах предосторожности, таких как антисептики, маски, вакцинация. Мы не можем сдержать эту волну, но в наших с вами силах уменьшить ее последствия, - рассказала Евгения Шутка.

Евгения Шутка сообщила, что на сегодняшний день поставлена задача вакцинировать 80% населения Дальнего Востока Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Мы видим, что коронавирусная инфекция идет волнообразно, сейчас мы на пороге очередного подъема заболеваемости, связан он, в том числе с сезонностью острых респираторных заболеваний, которые традиционно имеют подъем в осенне-весенний период. Мы безусловно готовы к четвертой волне, у нас есть в наличии все необходимое. На сегодняшний день коечный фонд заполнен на 60%, есть пациенты в реанимации. Пока что единственным способом защиты остается соблюдение мер предосторожности, стараться минимизировать посещение общественных массовых мероприятий и безусловно прививка, - поделилась с корреспондентом «КП-Владивосток» Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокской клинической больницы №4».

"Пока что единственным способом защиты остается соблюдение мер предосторожности, стараться минимизировать посещение общественных массовых мероприятий и безусловно прививка", - сообщает Елена Новицкая

Пока что неизвестно с какой силой придет вирус на этот раз, но на сегодняшний день последняя его особенность, это наличие кишечных проявлений. Симптомы остаются прежними: высокая температура, озноб, потеря вкуса и обоняния, но к ним добавляется желудочно-кишечные недомогания. Осложнения все те же: пневмония и тромбоз.

- Для того, чтобы нам защититься от коронавируса нам поставлена задача вакцинировать 80% населения и план вакцинации на сегодня у нас 1 200 000 человек. На данный момент привито около 417 000 тысяч населения. То есть, мы выполнили только треть от этого плана, - поделилась Евгения.

- Наша больница не изменила статус «Инфекционного стационара». Мы продолжаем работать в режиме ограниченных посещений. Все сотрудники сделали прививку от коронавируса, ежедневно ведется контроль температуры тела, врачи обрабатывают руки кожными антисептиками и носят средства индивидуальной защиты, - рассказала пресс-секретарь КГАУЗ «ВКБ№2» Жанна Борисенко.

"Врачи обрабатывают руки кожными антисептиками и носят средства индивидуальной защиты", - говорит Жанна Борисенко

На сегодняшний день в больницах подготовлено 560 коек для людей, которые могут заболеть ковидом. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Общая сумма мест составляет более двух тысяч, на полутора из них лежат пациенты. Заполняемость зараженными в госпиталях составляет целых 72%. Наибольшее количество больных сейчас находится в Краевой клинической больнице №2 и Владивостокской клинической больнице №4.

- Мы, в общем-то, научились справляться с повышенным уровнем заболеваемостей, и если 4 волна будет иметь те же характеристики, что и две последние, то мы справимся без дополнительных ограничительных мероприятий и без режима самоизоляции. Хочется отметить, что уровень вакцинации значительно активизировался во время третьей волны, сработали и наши меры стимулирования. Лотерея с выигрышем автомобилей и машин временно подняла уровень привитых жителей края. На сегодняшний день он стабильный и не достигает двух тысяч в сутки. Этого мало, хотелось бы, чтобы наши граждане активнее делали вакцины, ведь в 80% случаев это защищает от повторного заболевания, а у 15%, что все-таки заболевают, вакцина не дает довести болезнь до летального исхода, а это самое главное, - сообщает начальник отдела организации медицинской помощи взрослого населения.

Напомним, что социальная дистанция и ношение масок остаются обязательными. Ограничительные мероприятия не сняты, но их расширения не планируется. Уровень смертности от вируса в Приморском крае остается стабильным и не поднимается. Редакция «КП-Владивосток» просит читателей ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих.

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