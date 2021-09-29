35 рублей по налу, 37 – по безналу: в Находке вырастет стоимость проезда в автобусе

Повышения ожидают около девяти месяцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в приморской Находке сразу на 5-7 рублей. С 1 октября поездка на городском автобусе будет обходиться находкинцам в 35 рублей при наличном расчете и в 37 рублей при оплате по безналу.

Информация о грядущем увеличении стоимости проезда в Находке появилась в одном из городских пабликов – горожане поделились фото соответствующего объявления в автобусе.

Как пояснили корреспонденту «КП-Владивосток» в находкинской мэрии, все городские и пригородные пассажирские перевозки в Находке осуществляют частные компании, которые имеют право увеличивать стоимость проезда.

– Стоимость проезда в городском транспорте устанавливает компания-перевозчик, исходя из собственных затрат на выплату заработной платы персоналу, ремонт техники, стоимости топлива и горюче-смазочных материалов, - отметили в администрации городского округа.

Другими словами, как-то повлиять на решение перевозчиков местные власти не могут.

Стоит напомнить, что впервые о повышении стоимости проезда находкинские автоперевозчики заговорили в декабре 2020 года, однако после шквала недовольства горожан и обращения мэра Находки Тимура Магинского с просьбой не повышать плату за проезд оставили цену прежней – 30 рублей.

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