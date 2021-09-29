Еще 15 дворов Владивостока получат ночное освещение

Новые фонари появятся по ряду адресов во Владивостоке. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Еще 15 дворовых территорий во Владивостоке в скором времени будут обеспечены освещением. Работы ведутся в рамках городской программы по освещению придомовых территорий.

Среди новых участников программы - несколько многоэтажек в Трудовом. Специалисты уже смонтировали освещение на ул. Лермонтова, 79/1, 79/2, 79/3 и Чичерина, 10, в скором времени их подключат к электросети. Каждый двор получил по 4-5 ночных фонарей.

Оборудование смонтировано по заявке местных жителей, которые по итогам собрания обратились в свою управляющую компании с соответствующей просьбой.

«Не скажу, что единогласно голосовали. Были те, кто не хотел фонари. Аргументировали, что оплачивать свет придется дому вскладчину. Но большинство все же предложение поддержали, со светом безопаснее как-то», - рассказала местная жительница Лидия Алексеевна.

Всего в этом году в мэрии планируют обеспечить освещением 123 придомовые территории на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Кирова, Снеговой, Адмирала Угрюмова, Лермонтова, Успенского, Крыгина и многих других. Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и работающие от сети. Тип оборудования и подрядчика по монтажу выбирают собственники жилья совместно с управляющими компаниями, а средства на реализацию предоставляются из федерального бюджета.

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