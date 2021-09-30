В Приморье 30 сентября от COVID-19 скончались пять человек и заболели 214

Оперативные данные на 30 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 30 сентября выявлены еще 214 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 68 920 жителей края.

Выздороветь сумели 244 заболевших, что на 68 человек больше, чем днем ранее. Всего с болезнью справились 61 008 пациентов.

За сутки скончались пять человек. Всего с ковидом не справились 1 150 приморцев.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 762 жителя региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 419 009 проживающих на территории края. Это около 22,2% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла 80%.

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