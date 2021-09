В Приморье 30 сентября пройдут кратковременные теплые дожди

Из-за влаги и солнца край, возможно, окутают радуги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 30 сентября, погодные условия Приморья диктуют фронтальные разделы. Облачно, в отдельных районах – дождь, при этом столбики термометра не опустятся ниже 17°С.

В крае северо-западный умеренный ветер. В среднем, от +17 до +21°С. Во Владивостоке переменная облачность с проявлениями солнца, ветер от умеренного до сильного, северо-западный. От +18 до +20°С, как сообщили синоптики Примпогоды.

В Уссурийске переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +19 ... +21°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. Температура +18...+20°C.

Температура воды в Амурском заливе +19° C, в заливе Посьета +20° C, в бухте Находка +18° C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03