Дожди из Китая вновь накроют Приморский край 3 и 4 октября

Архив КП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вечером 3 октября к Приморью подойдут фронтальные разделы с северо-восточных китайских территорий – в край они снова принесут осадки и небольшое похолодание. Местами начнутся дожди, но слабые, сообщили в Примпогоде.

Уже 4 октября, в понедельник, китайский циклон овладеет севером Приморья – вихрь и фронтальные разделы сулят сильные осадки, местами очень сильные.

Интенсивность дождя увеличится и во Владивостоке – в ночь на понедельник, 4 октября.

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