Кампания ревакцинации стартовала в Приморье

Единственная защита от вируса - вакцинация, утверждают в правительстве региона Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приморцам нужно пройти повторную вакцинацию от COVID-19 – у многих привившихся истек «срок действия» антител. Правительство Приморья напомнило гражданам, кому нужно на ревакцинацию, в каких случаях ее можно делать и что понадобится. На данный момент, отметили специалисты, нет утвержденного уровня антител, чтобы «выдохнуть» и не опасаться болезни.

Прививку необходимо повторить, если первая сделана больше шести месяцев назад. Показания следующие:

- Вы гражданин РФ, и вам больше 18 лет;

- У пациента отсутствует сезон обострения хронического заболевания;

– Вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

– Вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

– В последний месяц пациенту не ставили прививок.

Повторно привиться можно препаратами «Спутником V» и «Спутник Лайт». Чтобы получить прививку бесплатно, можно обратиться в мобильный пункт вакцинации (они расположены по всему краю в общественных местах) или в поликлинику.

При себе иметь: сертификат о прошлой вакцинации, паспорт, ОМС полис, СНИЛС.

Отметим, что на повторную прививку отводится 45 и более минут. За это время врач осмотрит вас перед процедурой, подготовит препарат и будет наблюдать в течение получаса после укола.

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