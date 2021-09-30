Мэрия и НКО против проблем Владивостока

Константин Шестаков выслушал все предложения. Фото: Администрация Владивостока

Руководители некоммерческих организаций и глава Владивостока Константин Шестаков провели встречу. Представители ветеранских, религиозных организаций, национальных диаспор, благотворительных фондов, территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), творческих, женских, садоводческих организаций, объединений граждан с ограниченными возможностями и других обсудили с мэром развитие приморской столицы и обменялись мнениями по поводу сотрудничества и поиска решений проблем, а также поговорили об эффективных инструментах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, так же известных как СО НКО.

Константин Шестаков представил активным жителям дальневосточной столицы основные направления работы нынешней команды мэрии.

- Детальный анализ обращений людей в социальных сетях и средствах массовой информации, встречи с жителями выявили первостепенные и, в общем, понятные задачи - чистота города, благоустройство, качественное транспортное обслуживание, запрос на рост качества образования в городе, - отметил мэр. - Одним из первых наших решений было создание Центра муниципального управления, который бы помогал координировать такую повседневную работу. Но на сегодня есть понимание, и уже выстроен план на перспективу.

Ремонт Покровского парка, первый этап благоустройства в парке Минного городка, реконструкция набережных - это проекты, одними из первых на очереди к воплощению в жизнь. Более того, некоторые уже начали реализовывать. Также в краевой столице продолжают обновлять общественный транспорт: трехлетние договоры с перевозчиками должны помочь обновлению подвижного состава. В мэрии уверены, что по другим пунктам такие договоры существенно повышают требования к качеству обслуживания.

Перед городской администрацией стоит еще одна задача - переход на совершенно новый уровень в сфере образования. В этой области нужны инновации в обучении, новые технологии и свежие кадры. И, конечно, нельзя обойти стороной вопрос обычного ремонта зданий школ и детских садов, обновление всей материальной базы.

Константин Шестаков напомнил, что за время работы команды удалось привлечь дополнительно 1,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. Эти средства пошли на решение самых актуальных проблем. 100 миллионов из этой суммы направили именно на ремонт учреждений образования.

На встрече присутствовали десятки человек. Фото: Администрация Владивостока

Также глава дальневосточной столицы рассказал, как городская власть работает с управляющими компаниями и с предпринимателями. Уже в ближайшее время будет пересмотрен принцип организации нестационарной торговли: удобных современных зон для продажи местной продукции станет значительно больше. Шестаков отметил, что это нужно как покупателям, так и продавцам.

Представители некоммерческих организаций озвучили много вопросов и предложений. Так, представитель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Макаров обратился с предложением благоустроить одну из зеленых зон в районе Первой Речки, создать здесь сквер и дать ему имя первого председателя совета ветеранов Якова Кана. Константин Шестаков идею поддержал.

- Давайте совместно проедем на место, а затем обсудим практический механизм реализации и финансирования вашей идеи, - отметил мэр.

Представитель приморской азербайджанской диаспоры «Достлуг» («Дружба») Рамиз Зейналов предложил создать во Владивостоке Дом дружбы, где могли бы собираться представители разных организаций. Председатель Владивостокской межрайонной организации «Всероссийское общество слепых» Светлана Кротенок попросила обязательно приглашать людей с ограниченными возможностями не только на приемку различных городских объектов - скверов, дорог, пешеходных зон, переходов, библиотек и других, но и на этапе проектирования этих объектов - чтобы вовремя и грамотно предусмотреть необходимые элементы доступной среды.

Представители местной религиозной организации «Буддийский центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Владивостока» выразили опасения, что проект дальнейшей застройки сопки Орлиное гнездо может уничтожить не только созданную здесь буддистскую святыню, но и всю ценность сопки. Константин Шестаков заверил, что специалисты мэрии еще раз внимательно изучат все проекты развития этой территории, так как городу важно сохранить уникальность этого места. Мэр добавил также, что принято решение: в здании на улице Уборевича, 25, которое ранее занимал Владивостокский институт международных отношений ДВФУ, разместить генеральное консульство Индии во Владивостоке.

Глава города ответил на вопросы, касающиеся благоустройства, строительства школ, развития территорий. А в завершение встречи искренне поблагодарил всех участников за конструктивный диалог и активную жизненную позицию.

Отметим, что это далеко не первая подобная встреча, и во Владивостоке многое направлено на сотрудничество городских властей и НКО. Например, в конце сентября свою работу начнет обновленный состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Он создан для продуктивного взаимодействия малого и среднего бизнеса и мэрии. Как заметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, совет делает взаимодействие власти и бизнеса более прозрачным и понятным для всех сторон.

Также в городе периодически проходят семинары Школы НКО, которые помогают в создании условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Владивостока посредством оказания им консультационной поддержки.

Кроме этого, во Владивостоке проходят конкурсы грантов для разных организаций. В 2021 году в бюджете Владивостока предусмотрено 4 млн рублей на реализацию социальных проектов и 1 млн - на возмещение части коммунальных расходов НКО.

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