Прокуратура Приморья обвинила экс-замначальника из администрации Гуменюка за взятки на 8 миллионов

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье утвердили «уголовку» в отношении бывшего замначальника управления муниципальной собственности из администрации и его посредника. Фигуранты работали в администрации экс-мэра Гуменюка. Экс-замначальника, по версии прокуратуры края, получил взяток на сумму в особо крупном размере. Совместно с посредником он также «помог» передаче взятки в размере 3 миллионов рублей.

В 2020 году фигурант совместно с иным должностным лицом получил взяток на 8 миллионов рублей. Во взятке на 3 миллиона обвиняемый со знакомым выступил в качестве посредника в передаче денег от физических и юридических лиц за заключение договоров купли-продажи и аренды земельных участков на территории краевого центра с целью их дальнейшего оформления в собственность взяткодателей. Сделка заключена без проведения торгов.

Фигурантам будут вручены копии уголовных дел – скоро они окажутся на скамье подсудимых. Гражданам предстоит ответственность по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03