Пенсионеры Приморья могут почти бесплатно взять в аренду средства реабилитации

Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты поликлиник Приморья помогут пожилым жителям подобрать специальные технические средства реабилитации (ТСР). Более того, пациентов научат использовать ТСР дома – устройство можно взять напрокат за символическую плату. Она подразумевает «залог» за сохранность оборудования.

По информации пресс-службы правительства края, в пунктах проката есть почти все необходимое: специализированные кровати для лежачих больных, кресла-коляски, штанги для подвески, устройства для надевания компрессионного трикотажа и многое другое.

На приобретение ТСР из федерального бюджета власти выделили более 2 миллионов рублей.

Пункты проката, отметим, работают в центрах социального обслуживания по всему краю. В этом году больше тысячи пожилых жителей воспользовались услугами. Подробную информацию о получении ТСР напрокат можно узнать на сайте ПЦСОН. Там же указаны тарифы – например, взять в прокат костыли можно всего 8 рублей в сутки.

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