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Владивосток30 сентября 2021 6:04

Фермерские арбузы и дыни Приморья можно купить в Интернете

Собрали 6 тонн арбузов и 200 тонн дынь. Спасский район победил в «гонке» по сбору бахчевых культур
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье собрали почти 6 тысяч тонн арбузов с фермерских полей, собрано также больше 200 тонн дыни. Больше всего смогли собрать в Спасском районе – на него приходит треть всего урожая.

- В этом году погода способствовала созреванию спелых плодов на полях Спасского, Яковлевского, Черниговского районов, Анучинского, Октябрьского муниципальных округов, Уссурийского городского округа, -сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Продукты можно приобрести на сельхозярмарках и даже электронно: на площадке farmer122.ru.