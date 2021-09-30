Фермерские арбузы и дыни Приморья можно купить в Интернете

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье собрали почти 6 тысяч тонн арбузов с фермерских полей, собрано также больше 200 тонн дыни. Больше всего смогли собрать в Спасском районе – на него приходит треть всего урожая.

- В этом году погода способствовала созреванию спелых плодов на полях Спасского, Яковлевского, Черниговского районов, Анучинского, Октябрьского муниципальных округов, Уссурийского городского округа, -сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Продукты можно приобрести на сельхозярмарках и даже электронно: на площадке farmer122.ru.