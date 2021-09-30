В Приморье арестовали судно с тысячами рыбных консервов за неуплату приставам долга

Если требования проигнорируют, судно и банковские счета окажутся в распоряжении приставов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приставы Приморья наложили арест на судно-рефрежатор «Один» в порту Находки. Оно принадлежит ООО «ПримПортСервис» - компания-владелец не выплатила задолженность в размере 8,5 миллиона физическим и юридическим лицам.

Руководство предприятия, как сообщили в пресс-службе УФССП России по Приморью, не отреагировало на предупреждения приставов. Сотрудникам пришлось арестовать судно – ранее в ведомстве выяснили, что «Один» принадлежит должнику. Наложен арест и на банковские счета руководства, на офисную технику и транспорт. Должник обязан выплатить и исполнительный сбор.

На судне находился транспортный рефрижератор – большой «холодильник» для продукции (рыбные консервы). Если владелец проигнорирует выплату и сейчас, у «ПримПортСервиса» отберут судно, приставы присмотрятся к счетам фирмы детальнее.

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