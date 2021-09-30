«Запах ужасный»: в Фокино из кранов потекла грязная питьевая вода

Люди пожаловались на качество холодной воды Фото: принтскрин видео.

28 сентября в ЗАТО Фокино произошла неприятная ситуация – из кранов потекла грязная холодная вода. Этой водой люди не только моются, но еще и пьют и используют для приготовления еды. Пострадали дома одного из районов. «КП – Владивосток» выяснила у подрядчика причину происшествия.

– Бывает после ливней такое, течет прям грязная вода с ворсинками. А сейчас непонятно, почему резко ни с того ни с сего шоколадная вода потекла, и только в одном районе, в домах, которые к одному и тому же участку по воде подключены, – рассказывает читательница «Комсомолки». – У бабули моей дома на Ленина такая потекла.

Подобные жалобы поступали не только с домов на улице Ленина, но и с Белашева и Постникова, также о воде ненадлежащего качества написали и с некоторых адресов по улице Карла Маркса. Местные жители поделились видеокадрами в социальных сетях.

«Нефть. И смешно, и грустно...», «Запах ужасный, страшно даже посуду мыть», – пишут одни фокинцы.

Другие же попросили быть горожан более терпеливыми: такой «источник» бил не весь день.

Как рассказал корреспонденту редакции директор «Водоканала Фокино» Александр Савранчук, в результате происшествия пострадало около 20 процентов города.

Начальник отдела водоснабжения и водоотведения КГУП «Примтеплоэнерго» Алексей Почекунин, предположительно загрязнение питьевой воды в ЗАТО Фокино произошло в результате попадания теплоносителя из сетей второго контура в систему водоснабжения при проведении гидравлических испытаний объектов города в рамках подготовки к отопительному сезону местной теплоснабжающей организацией.

– Проверка тепловых сетей при таких испытаниях производится при повышенном давлении. Скорее всего, при подпитке сетей теплоносителем из системы холодного водоснабжения не сработал обратный клапан, и теплоноситель проник в систему водоснабжения. На данный момент качество питьевой воды восстановлено и соответствует нормативам, – добавил Почекунин.

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