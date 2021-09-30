Упрощенный порядок назначения инвалидности продлили в Приморье еще на полгода

Маломобильным гражданам не придется стоять в очередях Фото: Олег ЗОЛОТО

Временный порядок назначения инвалидности, установления степени работоспособности продлили до 1 марта 2022 года. Временный упрощенный порядок подразумевал подачу заявок и освидетельствование в заочном формате, а также беззаявительное продление уже действующей инвалидности.

Как заверили в пресс-службе правительства края, документы поступают с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия – выплата благодаря ей назначается автоматически через Пенсионный фонд России.

Такой упрощенный порядок был введен в октябре прошлого года, чтобы обезопасить горожан от распространения коронавируса.

Получить консультации можно по телефону «горячей линии» федерального учреждения: 8 (423) 231-94-64.

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