Сотрудники АО «Восточный Порт» завершили восхождения на пути к «Приморскому барсу»

Гора Снежная. Фото: «АО «Восточный Порт»

Покорением туманной вершины приморской горы Пидан сотрудники крупнейшей на Дальнем Востоке стивидорной компании АО «Восточный Порт» завершили серию восхождений на самые культовые вершины хребта Сихотэ-Алинь и его отрогов. Еще в начале 2020 года группа молодых портовиков, – объединенные любовью к романтическим походам ценители красоты природы родного края, сообща решили посетить 10 самых известных и высоких гор родного Приморья. Сейчас, после восхождения на каждую из этих вершин, звание «Приморский барс» и соответствующий нагрудный знак станут заслуженной наградой «восточникам».

Стоит отметить, что «Приморский барс» – это почетный знак, учрежденный Приморской федерацией спортивного туризма в конце XX века. Им награждаются россияне и иностранцы, совершившие восхождение на вершины десяти гор Приморского края. Присваивается после подтверждения факта восхождения путем предоставления фотографий всех претендентов у контрольных точек на каждой вершине.

Гора Лысая. Фото: «АО «Восточный Порт»

Подготовка к сложным восхождениям стала возможной для молодых портовиков благодаря поддержке АО «Восточный Порт», предоставившего своим сотрудникам спортивный зал и тренажеры для тренировок. В свою очередь, Фонд «Восточный Порт» в рамках собственных программ социального развития «Спорт» и «Команда Восточного» обеспечил соискателей «Приморского барса» необходимой экипировкой, корпоративной атрибутикой и организовал доставку команды до стартовых точек.

Гора Сестра. Фото: «АО «Восточный Порт»

Портовики совершили успешный подъем на пик Фалаза (1279 м), но затем молодым людям пришлось на несколько месяцев отложить свои планы из-за обострения эпидемиологической обстановки. После снижения ограничений в победный список «восточников» добавились вершины Сестра (1671 м), Снежная (1682 м), Голец (1604 м), «царица» Сихоте-Алиня гора Облачная (1854 м) – самая высокая в Приморье, Ольховая (1669 м), Лысая (1560 м), Скалистая (Читинза, 1239 м), Большой Воробей (Туманная, 1230 м) и, наконец, легендарный и загадочный Пидан (1332 м).

– «Приморский барс» – это цель и мечта, если не каждого, то, наверное, многих «продвинутых» спортивных туристов нашего края, – рассказала работник АО «Восточный Порт» Виктория Харитонова. – Это личная победа и большая работа над собой, ведь чтобы войти в ряды «приморских барсов», необходимо регулярно заниматься спортом и иметь соответствующую подготовку для покорения горных вершин. Всего этого мы смогли достичь благодаря мощной поддержке своих коллег по работе и, конечно же, стабильной помощи родного «Восточного Порта».

Гора Ольховая. Фото: «АО «Восточный Порт»

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