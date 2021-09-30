Кульбит с переворотом: жители Находки спорят о ДТП с опрокидыванием

Из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Находке в районе Купеческого торгового дома произошло серьезное ДТП. Toyota Prius, который ехал не по ограничениям скорости, влетел в пытающийся перестроиться грузовик. Столкновение вышло настолько мощным, что легковушку унесло через бордюр. Машина показала изящное сальто и вновь встала на колеса.

Видео с камер наблюдения утекло в социальные сети. О пострадавших пока не сообщили.

Приморцы в комментариях не удержались от дискуссии: многих беспокоит маневр грузовика. Местные утверждают, что водитель, видимо, совсем не смотрел в зеркала заднего вида. Другие, напротив, обвиняют водителя «Приуса» - тот, очевидно, ехал не по нормативу, указанному на дорожном знаке.

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