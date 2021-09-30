Центробанк России научит приморских школьников копить на пенсию

Из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Школы, гимназии и лицеи Приморского края могут подключиться к осенней сессии проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Проект подразумевает обучение школьников финансовой грамотности: специалисты Банка научат вести личный бюджет, собственный бизнес, инвестировать и копить на пенсию.

- Современные школьники довольно рано начинают пользоваться карманными деньгами и банковскими картами, поэтому так важно учить их грамотно управлять личными финансами. К тому же со следующего учебного года преподавание финансовой грамотности войдет в обязательную школьную программу 1–9 классов, - сообщили в пресс-службе ДВ ГУ Банка России.

Уроки будут проходить до 17 декабря, эфиры проходят с 10:00 до 00:00 по Владивостоку. Занятия можно проводить в рамках дополнительного образования или даже включить в сетку расписания школы. Зарегистрироваться могут и руководство школ, и ученики на сайте www.dni-fg.ru.

К весенней сессии в этом году подключались 92 школы из 516 в крае. Провели 256 уроков в Интернете по пенсионным и налоговым системам.

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