Больше 90 пожилых приморцев освоили компьютер в проекте «Бабушка и дедушка онлайн»

фото: пресс-служба правительства Приморья

С начала года в Приморье 93 жителя почтенных лет освоили работу на компьютере и мобильных устройствах. Пенсионеры получили сертификат по программе «Бабушка и дедушка онлайн». Еще 40 пожилых граждан – новичков в проекте – обучаются сейчас.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, всего освоили бесплатные курсы 3860 пожилых приморцев. В крае открыты на базе филиалов центров социального обслуживания и в муниципальных образованиях. Пройти курс можно во Владивостоке, Находке, Лесозаводске, Большом Камне, Уссурийске и в муниципалитетах. Полный список доступен на сайте проекта «Активное долголетие», в рамках которого и реализуется программа.

Действует программа с 2014 года. В марте 2020 года обучение ненадолго прекратилось, а затем перешло в безопасный, дистанционный формат.

- Во многом благодаря обучению пенсионеров современным технологиям в тяжелый для многих период вынужденной самоизоляции пожилые приморцы не остались в одиночестве и активно участвовали в онлайн-мероприятиях из дома, - сообщила Мария Кузьмина, директор Приморского центра соцобслуживания.

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