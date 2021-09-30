Чиновника-взяточника Приморья будут судить за двухлетнюю выдачу лицензий на алкоголь

Тематическое фото архива КП Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следком Приморья завершил расследование «уголовки» в отношении бывшего начальника контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморья. Чиновник два года выдавал разрешения на торговлю алкоголем, закрывал глаза на упущения предпринимателей и способствовал взяткам через посредников.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Приморья, экс-чиновник обвиняется в 15 эпизодах получения взятки и мошенничества. С 2018 по 2020 год он получал от коммерческих компания от 40 до 200 тысяч рублей – за решение в пользу выдачи лицензий на торговлю алкоголем. Начальник к тому же не привлекал компании к ответственности, когда обнаруживались нарушения.

- Он также получил деньги в размере 40 000 рублей через посредника за решение вопроса который в его должностные обязанности не входит, при этом деньги оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению, - уточнили в СКР.

Всего привлекли чиновника и три посредника. Все обвиняются в нескольких эпизодах коррупции.

Фигуранты ответят перед судом по ст.290 УК РФ (взятка) и по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

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