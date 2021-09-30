Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток30 сентября 2021 10:46

Мероприятия в честь Дня Республики Беларусь пройдут с 5 по 10 октября в Приморье

Во Владивостоке также откроют отделение посольства Белоруссии
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Так в Минске прошел праздник в 2017 году

Так в Минске прошел праздник в 2017 году

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с белорусской делегацией. Стороны договорились о расширении сотрудничества: так, в столице Дальнего Востока откроется отделение посольства страны. В городе проведут ярмарку и мероприятия в честь Дня Республики Беларусь с 5 по 10 октября.

Несколько лет Приморье получает дорожно-строительные, коммунальные, снегоуборочные машины, отметил глава города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, делегация во Владивостоке будет работать два дня. В дальневосточной столице запланирован ряд деловых и культурных мероприятий, посвящённых укреплению дружеских и деловых связей с белорусским народом.

Центральным событием Дней Беларуси в Приморье станет фестиваль белорусской продукции на центральной площади Владивостока. В рамках фестиваля состоятся ярмарка-продажа товаров белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03