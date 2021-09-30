Мероприятия в честь Дня Республики Беларусь пройдут с 5 по 10 октября в Приморье

Так в Минске прошел праздник в 2017 году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с белорусской делегацией. Стороны договорились о расширении сотрудничества: так, в столице Дальнего Востока откроется отделение посольства страны. В городе проведут ярмарку и мероприятия в честь Дня Республики Беларусь с 5 по 10 октября.

Несколько лет Приморье получает дорожно-строительные, коммунальные, снегоуборочные машины, отметил глава города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, делегация во Владивостоке будет работать два дня. В дальневосточной столице запланирован ряд деловых и культурных мероприятий, посвящённых укреплению дружеских и деловых связей с белорусским народом.

Центральным событием Дней Беларуси в Приморье станет фестиваль белорусской продукции на центральной площади Владивостока. В рамках фестиваля состоятся ярмарка-продажа товаров белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники.

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