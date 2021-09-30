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Владивосток30 сентября 2021 11:10

Движение по улице Борисенко во Владивостоке перекроют на 1 и 2 октября

На участке уложат 125 метров новенькой теплотрассы
Руслан НОВИКОВ
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Рабочие готовят теплотрассу

Рабочие готовят теплотрассу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение автомобилей перекроют на важной улице Владивостока – Борисенко. Первого и второго октября на участке в районе Сахалинской, 38, уложат 125 метров тепловых сетей.

Движение перекроют с 8:00 1 октября до 00:00 3 октября.

Фото: мэрия Владивостока

Фото: мэрия Владивостока

Мэрия города и МУПВ «ВПЭС», проводящий работы, просят с пониманием отнестись к ограничению. Проезд рекомендуют спланировать заранее – этот участок можно объехать через Басаргина или через Монтажную улицы.

Дополнительная информация - по горячей линии ВПЭС 209-9000.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03