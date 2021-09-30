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Владивосток30 сентября 2021 14:38

Жесткое ДТП на закате произошло на низководном мосту во Владивостоке

На место происшествия прибыли спасатели
Екатерина ТИХАЯ
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Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на закате 30 сентября во Владивостоке на низководном мосту, в сторону села Вольно-Надеждинское.

У девушки на маленьком микроавтобусе пробило колесо, и она экстренно остановилась на мосту. Только водитель собралась поставить аварийный знак, как в нее влетел Nissan Diesel. Авто едва ли не всмятку, на место ДТП прибыли пожарные.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Фото: @dps_vl / @AK_VDK

Жесткое ДТП на закате произошло на низководном мосту во Владивостоке

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