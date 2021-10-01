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Владивосток1 октября 2021 3:15

В Приморье 1 октября от COVID-19 скончались три человека и заболели 217

Выздороветь за сутки смогли 276 жителей края
Екатерина ТИХАЯ
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Оперативные данные на 1 октября

Оперативные данные на 1 октября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Актуальные данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 1 октября выявлены еще 217 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 69 137 жителей края.

Выздороветь сумели 276 заболевших, что на 32 человека больше, чем накануне. Всего с болезнью справились 61 284 пациента.

За сутки скончались три человека. Всего с ковидом не справились 1 153 приморца.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 700 жителей региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 420 340 проживающих на территории края. Это 22,3% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла 80%.

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