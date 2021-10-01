Про предпринимателей Владивостока вышла уникальная книга

Книга «Деловой Владивосток», портрет первых предпринимателей

Уникальная книга Амира Хисамутдинова «Деловой Владивосток. Тихоокеанское окно России. Портрет первых предпринимателей» вышла в свет из-под пресса издательства Дальневосточного университета.

Новый томик рассказывает о зарождении, тернистом пути и становлении бизнеса в Приморье. Довольно быстро, в течение жизни одного поколения, русские первопроходцы преодолели огромное пространство от Урала до Тихого океана. Инициативные и энергичные, невзирая на трудности, русские энтузиасты освоили территории Сибири и российского Дальнего Востока, тем самым прорубив окно в Азию. В авангарде изменений были именно предприниматели.

Они не просто добрались до Тихого океана, а добились распространения своего дела на весь Азиатско-Тихоокеанской регион. Так они смогли познакомить местных жителей с европейскими достижениями. Современной популярной марке «Изготовлено в Китае» предшествовала такая: «Изготовлено русскими из Владивостока».

Для того чтобы достижения не были забыты, и была написана книга. Самое время вспомнить их поименно.

Кстати говоря, недавно в пригороде Владивостока появился район, улицы которого назвали именами владивостокских предпринимателей – Бринера, Старцева, Шевелева и Янковского. В роскошном издании читатель прочитает и о других не менее значимых представителях делового мира старого Владивостока. Узнает и о бизнесе прошлого: о деловой хватке и инициативе, заботе о потребителе и марке фирмы, нравственности и честности. Все это востребовано и в наше время. В книге использованы уникальные фотографии, которые собирались по всему свету, были получены, в том числе, от потомков первых предпринимателей.

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