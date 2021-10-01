Жители Владивостока и Артема смогут приютить котят и щенят

Пушистых друзей отдают в руки по договору Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Взять себе пушистого питомца смогут жители и гости Владивостока и Артема. Благотворительные мини-выставки пройдут 2 и 3 октября в зоомаркетах «Белый Кролик» и DogHouse. А если возможности взять себе котенка или щенка нет, то неравнодушные могут помочь иначе. «КП – Владивосток» рассказывает подробнее про будущие мероприятия.

Выставки пройдут в два дня.

В зоомагазине DogHouse присмотреть себе друга можно будет только в субботу с 12:00 до 19:00 по адресу проспект 100-летия Владивостока, 46.

А вот второй маркет порадует более обширным списком локаций и дней. 2 октября с 11:00 до 18:00 взять домой животное можно будет по улицам Бородинская, 14, Хабаровская, 9, Русская, 2к. На Калинина, 230, питомцев не будет, но можно там можно купить и передать лекарства, корм или игрушки.

3 октября также пройдет серия выставок, с 11:00 до 18:00. Адреса будут другими: Борисенко, 35, Волгоградская, 20, Хабаровская, 9. На проспекте Острякова, 13, животных опять не будет, здесь тоже можно приобрести необходимые вещи и передать организаторам.

Также в воскресенье к благотворительным мероприятиям подключится и город Артем. По адресу улица Фрунзе, 2в, местные жители смогут взять себе домой нового друга.

– На каждой точке будет от трех до десяти питомцев, в основном это котята, – поделилась Лилия Драчева, руководитель волонтерского движения «Спасем жизнь». – Каждый питомец по-своему особенный. Все они с разных передержек, с разных приютов, кого-то подобрали на улице, кто-то проходил лечение, реабилитацию. Все питомцы, начиная с шести месяцев, привиты и стерилизованы.

Для тех, кто решил приютить питомца, нужно взять паспорт – котят и щенков отдают по договору.

Если же возможности забрать четвероного приятеля к себе домой нет, то всегда можно помочь иначе: купить и передать для подопечных приютов корм, лекарства, игрушки, или же просто сделать небольшое пожертвование.

Взять домой кота или собаку можно и вне выставок, надо связаться с Лилией по телефону +79147925472.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03