Владивостоку нужно больше жилплощади

Фото: Милана СОКОЛ

Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с директорами крупных приморских строительных компаний. Среди присутствовавших были представители «Солнечной Долины», «СК Система» «ЕССЕ», «Восток Девелопмент», «Группы компаний ПИК» и других. Главной темой встречи стал вопрос увеличения объемов строительства, переселения людей из аварийного жилого фонда. А для этого необходимо, в том числе, улучшить коммуникации между администрацией города и застройщиками, чтобы максимально упросить процесс согласований документов.

Константин Шестаков заявил, что задача городской власти - создать условия для работы девелоперов, но обязательно с учетом мнения жителей. Важно также наладить диалог и из первых рук узнавать, с какими сложностями сталкиваются застройщики при получении разрешения на строительство:

– Думаю, неправильно, когда строительная компания, имея все законные основания строить, по пять-шесть раз заходит в администрацию с пакетом документов, каждый раз получая не просто отказ, а новые замечания по рассмотренному уже проекту. Мы обязаны привлечь к ответственности сотрудников, которые допускают такие ситуации, и готовы обеспечить консультативную помощь, чтобы сократить время бюрократической переписки, сделать процедуру получения разрешения на строительство быстрой и эффективной, - добавил глава.

Также он отметил, что дальневосточной столице необходимо стать локомотивом этого направления и примером для других региональных центров.

Фото: Администрация Владивостока

Для оперативного решения вопросов, связанных со строительством, в администрации создана рабочая группа под руководством заместителя главы администрации Алексея Ляйфера.

На встрече представители строительной отрасли высоко оценили эффективность рабочей группы, но заметили, что этот механизм тоже нуждается в усовершенствовании. Например, нужно провести анализ причин задержки в выдаче разрешительной документации, оценить работу как проектировщиков, так и специалистов мэрии.

Константин Шестаков также призвал бизнес-сообщество активно информировать граждан о своих проектах задолго до начала стройки, общаться с журналистами и рассказывать им о новых объектах стройки, продуктивно вести соцсети, учитывать мнения людей, работать со слухами, если они возникают.

- Мы все заинтересованы в одном – чтобы город активно развивался, шло масштабное жилищное строительство, поэтому готовы и дальше искать пути эффективного взаимодействия, - отметил мэр.

Цифры

Чтобы обеспечить эффективное переселение из аварийного жилья и увеличить объем строительства новой жилплощади в Приморье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», необходимо в 2021 году сдать 825 тысяч квадратных метров жилья, в 2022 году - до 1 миллиона «квадратов».

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