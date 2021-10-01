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Владивосток1 октября 2021 5:34

Штраф за пьяную любовь: нетрезвая пара занялась сексом на пляже под Находкой

Сейчас полиция разыскивает нарушителей общественного порядка
Марк КАПУСТИН
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Чинных семейных дам разозлило поведение парочки

Чинных семейных дам разозлило поведение парочки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секс на пляже, видимо, для кого-то крайне романтичный вариант развития отношений. Иначе как объяснить то, что нетрезвая парочка решила предаться плотским утехам прямо на глазах у отдыхающих семей на базе отдыха под Находкой? Свидетели чужой пьяной любви обратились в полицию, чтобы нарушителей общественного порядка наказали по всей строгости.

Как рассказали правоохранителям, инцидент произошел около 19 часов в первой половине сентября на пляже, который находится всего в 20-ти минутах езды от центра Находки. Целые семьи, приехавшие устроить передышку от работы, заметили чужой половой акт. И самое главное – подвыпившие герои истории совсем не стеснялись внимания окружающих, а замечания возмущенных женщин и вовсе игнорировали. Это разозлило чинных дам, и те вызвали полицию. Стражи порядка опросили очевидцев вопиющей ситуации по телефону и начали проверку.

Сейчас личности пляжных любовников устанавливаются. Им грозит штраф за нарушение общественного порядка.

Стоит отметить, что штраф – не самое суровое наказание. Бывали и случаи, что за подобные действия (все в той же Находке) даже арестовывали людей. Вообще подобные истории происходят регулярно, порой и вовсе несколько раз в год, только вот чужой опыт никого не учит.

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