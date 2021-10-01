Заложен киль шестого российского супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) заложили киль шестого супертраулера из десяти рыбопромысловых судов, которые будут построены в России для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК).

«Строительство нового флота активно продвигается, несмотря на объективные трудности, с которыми сталкиваются судостроители. С каждым новым судном компетенции российских специалистов растут, нарабатывается ценный опыт строительства рыбопромысловых судов, практически утраченный за прошедшие годы, - сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – На воду спущены уже четыре российских супертраулера для РРПК, сегодня заложили шестое. Таким образом мы успешно создаем передовой флот судов, которые позволят эффективно осваивать национальные запасы водных биологических ресурсов, создавать высокую добавленную стоимость рыбопродукции на территории страны. Уверены, что если в ходе дальнейшего развития программы инвестиционных квот интересы инвесторов, начавших подобные проекты на первом этапе, будут защищены и новые суда будут загружены на 100% мощности, данные проекты обеспечат максимальную отдачу для экономики страны».

Шестой супертраулер серии назван «Механик Щербаков» в честь заслуженного ветерана отрасли и РРПК ветерана войны старшего механика Ильи Яковлевича Щербакова (1930 – 2020).

Начав трудовую деятельность мотористом на рыбопромысловых судах вырос до старшего механика крупнотоннажного судна. Работая, окончил школу рабочей молодежи, а позднее заочно получил высшее техническое образование. На счету Ильи Яковлевича множество рационализаторских предложений. Опыт и знания он с готовностью передавал молодым специалистам, руководя курсами бригадного обучения. За добросовестную работу старший механик Щербаков получил благодарность в исторический для отрасли день – в первый в истории СССР День рыбака 11 июля 1965 года. За проявленное мужество и героизм при проведении аварийных работ в море занесен в «Золотую книгу почета» главного управления рыбной промышленности Дальнего Востока. В 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Всего Адмиралтейскими верфями для РРПК будет построено 10 аналогичных судов. Проект строительства траулеров реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. Еще один супертраулер, «Владимир Лиманов», построен за рамками программы на верфи Tersan (Турция) и уже введен в эксплуатацию.

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажеи . Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Супертраулеры Русской Рыбопромышленной Компании смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла. Оснащение современным технологическим оборудованием позволит производить на борту высокомаржинальные виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт - сурими. В настоящее время этот востребованный рынком продукт глубокой переработки на судах в России не производится.

Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов и развитие производства филе и сурими минтая позволит компании существенно снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря топливной эффективности формируемый новым флотом РРПК углеродный след является самым низким среди мировых добытчиков минтая.

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. Компания ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов.

РРПК строит новый флот супертраулеров – современных, технологически насыщенных рыбопромысловох судов. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Первый из 11 супертраулеров, которые планируется построить для РРПК, передан компании в 2020 году.