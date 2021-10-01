В День пожилого человека во Владивостокском клиническом родильном доме №3 провели приём женщин старшего поколения 50+

Акция «День женского здоровья 50+» проводится ежегодно

Десятки женщин смогли пройти обследование на онкологические заболевания, которое включало в себя приём гинеколога, осмотр молочных желез, прохождение кольпоскопии, взятие мазка на раковые клетки и анализ крови на онкомаркеры, также пациентки получили ответы на все интересующие их вопросы по поводу женского здоровья. Как рассказала главный врач родильного дома №3 Светлана Сагайдачная, традиционно в День пожилого человека женская консультация ВКРД №3, расположенная на Калинина, 55, проводит акции по обследованию женщин.

«Своей акцией мы пытаемся привлечь внимание к необходимости осмотра акушером - гинекологом с минимумом исследования в возрасте 50+, потому что многие считают, что гинеколог необходим только молодым женщинам, на самом деле это не так и в целях профилактики выявления онкологических заболеваний и ранней диагностики мы помогаем всем пациентам пройти обследование»,- подчеркнула Светлана Викторовна.

Главный врач третьего роддома Светлана Сагайдачная Фото: Предоставлено "КП"

«Я каждый год прихожу в День пожилого человека в женскую консультацию, в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19 мероприятие не проводилось, поэтому я решила не упускать свой шанс и приехала сегодня, чтобы пройти обследование. Здесь специально выделяют для нас время и можно быстро пройти врачей. Женское здоровье – это очень важно, за ним надо всегда следить и держать на контроле! Спасибо врачам, что проводят такие мероприятия и заботятся о старшем поколении! Дай вам бог здоровья!», - рассказала участница акции Елена.

«Врачи здесь такие внимательные, профессионалы своего дела. Встретили, проводили, выдали направление, провели осмотр. Все быстро и оперативно! Огромное спасибо врачам за такую акцию и что не забываете о нас!», - добавила ещё одна участница акции, Ольга Николаевна.

Десятки женщин смогли пройти обследование на онкологические заболевания Фото: Предоставлено "КП"

Отметим, что акция «День женского здоровья 50+» проводится ежегодно в рамках празднования Дня пожилого человека в женской консультации ВКРД №3 с целью профилактики онкологических заболеваний.