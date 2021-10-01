День пожилого человека отмечают в Приморье

Этот год - юбилейный для праздника Фото: Предоставлено "КП"

1 октября жители Приморья отмечают Международный день пожилого человека. В этот день, как и в преддверии праздника, «Единая Россия» проводит традиционные тематические мероприятия, призванные напомнить общественности о жизни старшего поколения и оказать его представителям должное уважение.

Накануне для жителей и гостей Владивостока региональный руководитель партийного проекта «Старшее поколение» Владимир Новиков организовал танцевальный вечер «Молоды душой». Для аудитории 50+ на территории Парка Победы свои номера исполняли творческие коллективы края – хоры «Родные напевы», «Русская песня», «Улыбка» и «Дети войны», ансамбли «Россиянка», «Барыни-сударыни». Зрители не только слушали песни, но и танцевали падеспань и кадриль, а также играли в «Капусту» и активно участвовали в занимательных конкурсах.

– Этот год - юбилейный для праздника, ведь День пожилого человека отмечается во всем мире с 1991 года. Хочу сказать, что к этому тридцатилетнему рубежу мы, приморские единороссы, подходим с серьезным и основательным опытом работы – это касается как мероприятий по развитию досуга и занятости для пенсионеров под эгидой «Старшего поколения», так и мер социальной поддержки жителей края со стороны фракции партии в региональном парламенте. Мы хотим, чтобы приморцы вне зависимости от возраста оставались социально активными людьми и помнили, в свою очередь, о том, что они всегда полезны и нужны обществу, - заявил Владимир Новиков.

Одна из важнейших тенденций последних лет – развитие волонтерского движения среди пенсионеров. Приморцам хорошо известна деятельность клубов «Серебряный доброволец», которые оказывают всестороннюю поддержку возрастным гражданам, являясь также активистами партпроекта «Старшее поколение». Среди направлений их работы есть и организационное – сегодня в Большом Камне они провели акцию по раздаче молодильных яблок на улицах города, напоминая жителям и гостям города непреложную истину о том, что важнее всего «сердцем не стареть».

А в Находке День пожилого человека отметили педагоги и работники Дальневосточного мореходного училища (ДМУ) в клубе учебного заведения. От имени фракции «Единая Россия» собравшихся поздравил депутат думы Находкинского городского округа Вячеслав Дягилев, который сам когда-то учился в ДМУ. Педагогический коллектив был рад встрече со своим курсантом.

Сидя за праздничным столом, за чашкой чая преподаватели со стажем пели знаменитые русские песни под аккомпанемент баяна и вспоминали события из жизни. Они приняли участие в различных викторинах и конкурсах на лучшее исполнение песни, частушки и анекдота. Кроме того, сотрудники ДМУ познакомились с экспозициями клубной выставки, на которой были представлены вязаные изделия, поделки из морских ракушек, красивые платки, ажурные салфетки и скатерти.

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