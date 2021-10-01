Топовые пилоты RDS Asia примут участие в дрифт-шоу «RDS без границ»

Главное, чтобы гонщики удивили зрителей Фото: Предоставлено "КП"

Стали известны имена участников дрифт-шоу «RDS без границ». Всего в мероприятии примут участие девять сильнейших спортсменов, в том числе двое украинских гонщиков. Напомним, дрифт-шоу состоится на «Приморском кольце» завтра, 2 октября, вход для зрителей будет открыт с 10 часов. Билеты на событие можно приобрести онлайн.

Ранее сообщалось, что во Владивосток специально для участия в «RDS без границ» прибыли два украинских спортсмена – Валерий Шевелёв и Иван Придиус. Опытные гонщики поборются за победу с сильнейшими приморскими спортсменами. Как отметил Дмитрий Семенюк, один из организаторов дрифт-шоу «RDS без границ», участников в списке немного, и в этом есть очевидные плюсы:

– Мы не гонимся за количеством участников, всё-таки дрифт-шоу – это не соревнования. Здесь главное, чтобы гонщики удивили зрителей, а те, в свою очередь, будут присуждать победу в том или ином элементе шоу. Мы увидим настоящее шоу, поверьте, этим ребятам есть что нам показать!»

Среди участников дрифт-шоу значится самый опытный дрифтер России Константин Авшаров, герои минувшего спортивного сезона Алексей Передерей и Алексей Линьков, любимчики публики Вадим Сыромятнов и Виктор Легай. Будет присутствовать на дрифт-шоу и чемпион нынешнего сезона Григорий Гусев. По словам спортсмена, в данный момент есть ряд трудностей, но он с радостью понаблюдает за шоу с трибун «Приморского кольца».

– Я очень ждал этого события – рассказал Григорий Гусев, гонщик RDS, - но есть причины, по которым я не участвую в дрифт-шоу. Первая из причин — это элементарная усталость. За четыре месяца я провёл десять гонок в разных регионах страны. Причина вторая — это подготовка к финалу RDS Grand Prix в Сочи, который стоится буквально через полторы недели. К нему мне нужно подготовиться и морально, и физически, плюс техника разная. Но я очень рад тому, что дрифт-шоу состоится, более того, я с удовольствием приеду на «Примринг», хотя у меня будет день рождения, я поеду поддержать ребят, которые будут участвовать. Я с удовольствием буду на трибунах, рядом со зрителями, которые за меня болели весь сезон. Пусть не за рулём, но я буду внутри события, так что до встречи на «RDS без границ»!»

На площадке «Приморского кольца» уже установлена спецтехника и контейнеры, которые стали неофициальными символами предстоящего шоу. Дрифт-парковка, классические парные заезды, заезд втроём – вот неполный список заданий для участников. Отметим, победителя в каждом элементе определят зрители: выиграет тот спортсмен, за кого зрители будут болеть громче всех. Напомним, билеты на дрифт-шоу можно приобрести онлайн на сайте vl.ru.

Список участников:

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