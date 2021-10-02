Лейтенант полиции задержала пьяного водителя, который пытался ее убить

Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

Лейтенант полиции МО МВД «Дальнереченский» Дальнереченский героически пресекла поступок пьяного водителя. Вандал в алкогольном угаре наехал на детскую площадку – лейтенант Диана Харченко находилась при исполнении службы. Преступника удалось задержать, но лейтенант была на волоске от смерти.

Она оперативно потребовала заглушить автомобиль и выйти из салона, тогда мужчина полил сотрудницу правопорядка грязной бранью и попытался продолжить ехать. Харченко открыла переднюю дверь и вытащила ключ из замка зажигания. Тогда мужчина выхватил нож и попытался скрыться, угрожая сотруднику органов. Не забыл злоумышленник вновь послать пару ласковых в адрес участкового.

Харченко не растерялась, совместно с проходящим мимо мужчиной лейтенант прижала пьяного водителя дверью и выхватила нож.

Сейчас преступник задержал – ранее судимый местный житель. Он ответит перед судом за нарушение, предусмотренное статьей 318 УК РФ – насилие в отношении представителя власти.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03